16 дней в джунглях: В Конго украинцы спасли потерявшегося военного

Украинские миротворцы ООН спасли военного из Малави.

В Демократической республике Конго в ходе одного из боевых столкновений миротворец малавийского контингента потерял связь со своим подразделением, в результате чего оказался один среди джунглей.

Об этом сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ Андрей Остапюк, передают Українські новини.

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В течении 16 дней поисково-спасательные операции не давали результатов из-за чрезвычайно плотной растительности и сложных погодных условий. К счастью, данный военнослужащий не впал в панику, сохранил самоконтроль и сумел выйти на открытую местность, где он был обнаружен и оперативно эвакуирован.

“Этот факт свидетельствует о том, что страны направляют только своих лучших представителей для участия в международных миротворческих операциях. Малавийцу удалось выжить в одиночку в течении 16 суток среди джунглей благодаря подготовке, полученной в его родной стране, а также тренингам, предоставлеными персоналом Миссии непосредственно в ДР Конго, которые проводят со всеми без исключения миротворческими контингентами“, - отметил представитель украинского отряда миротворцев.

Проблем со здоровьем кроме сильного общего истощения организма и незначительных повреждений кожных покровов первичный осмотр не обнаружил. Военнослужащие 18 отдельного вертолетного отряда вместе с медицинским персоналом Южно-Африканской Республики обеспечили его экстренную медицинскую эвакуацию в госпиталь в городе Гома.

Миротворец поблагодарил украинский экипаж и пообещал помнить об оказанной помощи до конца жизни.

Читай также: В Бельгии впервые мэром стал темнокожий “Военнослужащие 18 отдельного вертолетного отряда поздравили малавийского брата по оружию с возвращением и пожелали ему скорейшего возвращения в строй. Украинские миротворцы всегда готовы подставить надежное плечо своим партнерам и союзникам“, - отметил помощник командира отряда по связям со СМИ Андрей Остапюк. “Военнослужащие 18 отдельного вертолетного отряда поздравили малавийского брата по оружию с возвращением и пожелали ему скорейшего возвращения в строй. Украинские миротворцы всегда готовы подставить надежное плечо своим партнерам и союзникам“, - отметил помощник командира отряда по связям со СМИ Андрей Остапюк.

Стоит отметить, миссия ООН по стабилизации в Демократической республике Конго совместно с вооруженными силами страны проводит широкомасштабную операцию против незаконного вооруженного формирования, представители которого называют себя “Объединенными демократическими силами“. Боевики данного НВФ несут ответственность за сотни смертей местных жителей, путем шантажа занимаются принудительной вербовкой в свои ряды, похищают детей, воспитывая из них боевиков. Операция проводится в регионе Северное Киву, который является зоной ответственности и украинского контингента.