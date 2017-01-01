16 дней в джунглях: В Конго украинцы спасли потерявшегося военного
В Демократической республике Конго в ходе одного из боевых столкновений миротворец малавийского контингента потерял связь со своим подразделением, в результате чего оказался один среди джунглей.
Об этом сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ Андрей Остапюк, передают Українські новини.
Читай также: В ДР Конго обстреляли базу миротворцев ООН
В течении 16 дней поисково-спасательные операции не давали результатов из-за чрезвычайно плотной растительности и сложных погодных условий. К счастью, данный военнослужащий не впал в панику, сохранил самоконтроль и сумел выйти на открытую местность, где он был обнаружен и оперативно эвакуирован.
“Этот факт свидетельствует о том, что страны направляют только своих лучших представителей для участия в международных миротворческих операциях. Малавийцу удалось выжить в одиночку в течении 16 суток среди джунглей благодаря подготовке, полученной в его родной стране, а также тренингам, предоставлеными персоналом Миссии непосредственно в ДР Конго, которые проводят со всеми без исключения миротворческими контингентами“, - отметил представитель украинского отряда миротворцев.
Проблем со здоровьем кроме сильного общего истощения организма и незначительных повреждений кожных покровов первичный осмотр не обнаружил. Военнослужащие 18 отдельного вертолетного отряда вместе с медицинским персоналом Южно-Африканской Республики обеспечили его экстренную медицинскую эвакуацию в госпиталь в городе Гома.
Читай также: В Бельгии впервые мэром стал темнокожий“Военнослужащие 18 отдельного вертолетного отряда поздравили малавийского брата по оружию с возвращением и пожелали ему скорейшего возвращения в строй. Украинские миротворцы всегда готовы подставить надежное плечо своим партнерам и союзникам“, - отметил помощник командира отряда по связям со СМИ Андрей Остапюк.