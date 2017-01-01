Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индии слон травмировал трех человек

Комментариев: 0
Слон разбил мотоциклы и велосипеды, оставленные возле домов. От испуга местные жители забралось на крыши домов.

В Индии слон ворвался в одно из сел, разгромил имущество и травмировал трех человек. Об этом сообщает ТСН в среду, 5 декабря.

Отмечается, что слон разбил мотоциклы и велосипеды, оставленные возле домов. От испуга местные жители забралось на крыши домов.

"После слон выбежал на железнодорожные пути. Поэтому отправления нескольких поездов задержали. В конце концов, слон покинул село и убежал в лес", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разъяренный слон напал на автобус с туристами в индийском национальном парке Бандипур. Водителю едва удалось отогнать машину от животного.

Также сообщалось, что в Индии открылся первый госпиталь для слонов. Сейчас в нем находятся почти 20 животных, который стали жертвами эксплуатации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, Индия, слоны, видео, слон, индийский слон, пострадавшие, видео youtube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь