Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Израиле найден 900-летний кувшин с золотом

Комментариев: 0
Предположительно владельцы клада не смогли его забрать из-за нападения на город крестоносцев.
В Израиле найден клад с золотыми монетами
В Израиле найден клад с золотыми монетами
YANIV BERMAN

В Израиле археологи нашли клад с золотыми монетами времен крестовых походов. Находка обнаружена на раскопках древнего города Кесария, об этом сообщает ВВС.

Золото обнаружено в бронзовом кувшине, возраст которого около 900 лет. Клад состоит из 24 золотых монет, каждая из которых эквивалентна годовому доходу крестьянина в те дни. Также была обнаружена золотая сережка.

Археологи датируют клад примерно 1101 годом, когда город захватили крестоносцы. Ученые считают, что именно это стало причиной, почему владельцы клада не забрали его. Они были либо убиты, либо взяты в плен.

Фото: YANIV BERMAN
Фото: YAAKOV SHIMDOV

Золотые монеты и сережка переданы Музей Израиля в Иерусалиме.

Накануне в Болгарии заключенные нашли крупный клад. В общей сложности обнаружено 7 046 монет весом более 8 килограмм. Ранее в Германии нашли тысячелетний клад викингов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: археология, золото, Израиль, клад, находка, раскопки, монеты, археологи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь