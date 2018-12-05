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Германия не хочет ужесточения санкций против РФ

Комментариев: 5
Дискуссии об ужесточении санкций против России связи с событиями в Керченском проливе продолжаются.
В Берлине считают, что было бы контрпродуктивным сейчас "добавлять напряженности путем новых санкций
В Берлине считают, что было бы контрпродуктивным сейчас "добавлять напряженности путем новых санкций
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Ужесточение санкций против России из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе может усилить эскалацию конфликта. Об этом заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель на круглом столе в Киеве в среду, 5 декабря, сообщают Украинские новости.

"Мы считаем, что нашей главной задачей является предотвращение дальнейшей эскалации этого конфликта, который обострился, и чтобы он не вышел из-под контроля", - ответил Райхель на вопрос, примет ли Европейский Совет 13 декабря решение о введении дополнительных санкций против России.

Посол подчеркнул, что многие страны-члены ЕС, включая и Германию, считают, что было бы контрпродуктивным сейчас "добавлять напряженности путем новых санкций, когда и так напряженность достигла значительного уровня".

При этом Райхель не стал прогнозировать результат этих дискуссий об ужесточении санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что Франция не поддерживает предложение о расширении антироссийских санкций в связи с инцидентом в районе Керченского пролива.

 

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Теги: Россия, Украина, Германия, Керченский пролив, Азовское море, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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apollon    05.12.2018, 13:54
Оценка:  0
apollon
Германия уже даже не пытается скрывтаь что они как и до второй мировой являются нацистами и их интересы прежде всего, потому откровенно поддерживают своих союзников тех времен терористов и агрессоров руских!!!
shurag    05.12.2018, 13:50
Оценка:  -1
shurag
фашисти з фашистами не сваряться
Операторська    05.12.2018, 13:38
Оценка:  +2
Операторська
от тобі і нормандські партнери - купили і їх з потрохами ...
Russian-Troll    05.12.2018, 13:42
Оценка:  0
Russian-Troll
Это не их купили, это вы продались
shurag    05.12.2018, 13:51
Оценка:  -2
shurag
по собі не міряй ,недомірок
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