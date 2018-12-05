Германия не хочет ужесточения санкций против РФ

Дискуссии об ужесточении санкций против России связи с событиями в Керченском проливе продолжаются.

В Берлине считают, что было бы контрпродуктивным сейчас "добавлять напряженности путем новых санкций Подробности

Ужесточение санкций против России из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе может усилить эскалацию конфликта. Об этом заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель на круглом столе в Киеве в среду, 5 декабря, сообщают Украинские новости.

"Мы считаем, что нашей главной задачей является предотвращение дальнейшей эскалации этого конфликта, который обострился, и чтобы он не вышел из-под контроля", - ответил Райхель на вопрос, примет ли Европейский Совет 13 декабря решение о введении дополнительных санкций против России.

Посол подчеркнул, что многие страны-члены ЕС, включая и Германию, считают, что было бы контрпродуктивным сейчас "добавлять напряженности путем новых санкций, когда и так напряженность достигла значительного уровня".

При этом Райхель не стал прогнозировать результат этих дискуссий об ужесточении санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что Франция не поддерживает предложение о расширении антироссийских санкций в связи с инцидентом в районе Керченского пролива.

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