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В РФ показали видео развертывания боевого лазера

Комментариев: 3
Лазерные комплексы Пересвет работают на новых физических принципах, утверждают в ведомстве Сергея Шойгу.
Лазерная установка Пересвет
Лазерная установка Пересвет
скриншот

Минобороны России опубликовало видео с лазерным комплексом Пересвет, который заступил на опытно-боевое дежурство. Утверждается, что это оружие способно отражать воздушные атаки и сбивать спутники на орбите.

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По информации российского Минобороны, лазерные комплексы Пересвет начали поступать в войска еще в прошлом году.

“1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы Пересвет, основанные на новых физических принципах“, - говорится в сообщении.

Личный состав подразделений, на вооружении которых находятся лазерные установки, прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрел необходимые теоретические знания и практические навыки.

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“В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчётами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки их к применению“, - отметили в Минобороны РФ.

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Напомним, 1 марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых и принципиально отличных видах вооружений, разработанных в России. В частности, он рассказал о разработке гиперзвукового оружия - системы Авангард, якобы способного летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Также речь шла о ракетном комплексе Сармат, авиационном ракетном комплексе Кинжал, лазерной установке Пересвет и подводном беспилотном аппарате Посейдон.

Позже стало известно, что презентацию “новейшего российского оружия“ сопровождало старое видео за 2011 год.

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Теги: Россия, армия и вооружение, Минобороны, видео, лазер, военная техника
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Комментариев (3)
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sbershinsky    05.12.2018, 14:25
Оценка:  +1
sbershinsky
Шо это было? кооперативный гараж с непонятной хренью?
Колишній-східняк    05.12.2018, 14:55
Оценка:  0
Колишній-східняк
боевой лазарь
Gagarinn    05.12.2018, 14:59
Оценка:  +1
Gagarinn
На базаре купили лазерную указку, но для ее юзания надо взвод ватных салдафонов
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