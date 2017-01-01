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Словакия выслала дипломата РФ из-за шпионажа

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Российский дипломат был выдворен из Словакии 22 ноября по подозрению в шпионаже. Он покинул страну, заявил Петер Пеллегрини.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
dpa

Словакия выслала из страны российского дипломата, так как заподозрила его в шпионаже. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Пеллегрини в среду, 5 декабря.

"Мы выдворили его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов", - приводит Reuters слова Пеллегрини.

Данные о том, что он, вероятно, занимался шпионажем, предоставила словацкая военная разведка, уточняет агентство. Имя высланного дипломата не называется.

Словакия весной 2018 года не присоединилась к ряду стран ЕС и к США, которые выслали российских дипломатов после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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Ранее сообщалось, что австрийский отставной полковник, которого заподозрили в шпионаже в пользу России, вновь взят под стражу

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Россия, Дипломатия, шпионаж, Словакия, дипломат, российские шпионы
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Источник: korrespondent.net

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