Украинские военные спасли миротворца, 16 суток жившего в джунглях

Миротворец, который в одиночку пробыл 16 суток в джунглях Конго, эвакуирован в военный госпиталь.

Миротворец в Конго выжил в джунглях после 16 суток без еды и воды Минобороны

Украинские военнослужащие 18-го отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в ДР Конго вместе с медицинским персоналом ЮАР эвакуировали из джунглей в Конго миротворца из Малави. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в среду, 5 декабря.

"В ходе одного из боевых столкновений миротворец из контингента Республики Малави потерял связь со своим подразделением, в результате чего оказался один среди джунглей. Поисково-спасательные операции не давали результатов из-за чрезвычайно плотной растительности и сложных погодных условий в течение 16 суток. К счастью, военнослужащий не начал паниковать, сохранил самоконтроль и сумел выйти на открытую местность, где он был обнаружен и оперативно эвакуирован экипажем украинского военного вертолета", – отмечают в ведомстве.

Миротворец эвакуирован в военный госпиталь в городе Гома. Во время первичного осмотра у него не обнаружено особых проблем со здоровьем.

Миссия ООН по стабилизации в ДР Конго совместно с Вооруженными силами страны проводит широкомасштабную операцию против незаконного вооруженного формирования в регионе Северное Киву, добавили в министерстве.

Ранее в ДР Конго из минометов обстреляли базу миротворцев ООН.

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