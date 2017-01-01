Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинские военные спасли миротворца, 16 суток жившего в джунглях

Комментариев: 0
Миротворец, который в одиночку пробыл 16 суток в джунглях Конго, эвакуирован в военный госпиталь.
Миротворец в Конго выжил в джунглях после 16 суток без еды и воды
Миротворец в Конго выжил в джунглях после 16 суток без еды и воды
Минобороны

Украинские военнослужащие 18-го отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в ДР Конго вместе с медицинским персоналом ЮАР эвакуировали из джунглей в Конго миротворца из Малави. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в среду, 5 декабря.

"В ходе одного из боевых столкновений миротворец из контингента Республики Малави потерял связь со своим подразделением, в результате чего оказался один среди джунглей. Поисково-спасательные операции не давали результатов из-за чрезвычайно плотной растительности и сложных погодных условий в течение 16 суток. К счастью, военнослужащий не начал паниковать, сохранил самоконтроль и сумел выйти на открытую местность, где он был обнаружен и оперативно эвакуирован экипажем украинского военного вертолета", – отмечают в ведомстве.

Миротворец эвакуирован в военный госпиталь в городе Гома. Во время первичного осмотра у него не обнаружено особых проблем со здоровьем.

Миссия ООН по стабилизации в ДР Конго совместно с Вооруженными силами страны проводит широкомасштабную операцию против незаконного вооруженного формирования в регионе Северное Киву, добавили в министерстве.

Ранее в ДР Конго из минометов обстреляли базу миротворцев ООН.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Миротворцы, Минобороны, украинцы, Конго, военные, миротворцы ООН, ДР Конго
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь