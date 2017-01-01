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В Швейцарии парламент избрал нового президента

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Ули Маурер стал президентом по итогам голосования в Федеральном собрании Швейцарии. За него проголосовали 201 из 209 депутатов.
Ули Маурер принимает поздаравления
Ули Маурер принимает поздаравления

Министр финансов Швейцарии Ули Маурер избран новым президентом Швейцарии на 2019 год. Об этом сообщает Basler Zeitung в среду, 5 декабря.

68-летний Маурер стал президентом по итогам голосования в Федеральном собрании Швейцарии. За него проголосовали 201 из 209 депутатов.

К исполнению обязанностей главы государства Ули Маурер приступит 1 января 2019 года. Он уже во второй раз назначен президентом Швейцарии. До этого он занимал эту должность в 2013 году. С января 2016 года возглавляет министерство финансов Швейцарии.

Должность президента в Швейцарии символическая – он не является главой государства, а выполняет лишь представительские функции и избирается на один год.

Напомним, на прошлой неделе состоялись выборы президента в Грузии. На них победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Она набрала 59,61% голосов избирателей, а ее соперник – кандидат в президенты от бывшей партии власти Единое национальное движение Григол Вашадзе – 40,39%.

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Теги: президент, Швейцария, парламент, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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