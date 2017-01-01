Кризис в Германии и поглощение Tesla. Шокирующие прогнозы на 2019

Прогнозы характеризуются, как "маловероятные события, которые могут оказать огромное влияние на финансовые рынки".

Декабрь – время подведения итогов уходящего года и прогнозов на год следующий.

Датский инвестиционный банк Saxo Bank, специализирующийся на онлайн-трейдинге и инвестициях на международных рынках, опубликовал традиционный ежегодный прогноз о “маловероятных событиях, которые могут оказать огромное влияние на финансовые рынки”. Прогнозы в банке называют шокирующими и отмечают, что они не являются официальными рыночными прогнозами Saxo Bank.

Что же напрогнозировали банкиры.

Большая магнитная буря

Солнечная буря обрушится на Западное полушарие Земли и уничтожит большинство спутников. Согласно прогнозу буря вызовет неописуемый хаос в транспортной сфере и в электрической инфраструктуре, которые зависят от GPS. Убытки компаний составят около 2 триллионов долларов.

Российские астрономы подвергли критике прогноз Saxo Bank, заявив, что вероятность сильных вспышек на Солнце в 2019 году крайне мала и что солнечная активность будет более низкой, чем обычно.

Кризис в Германии

Аналитики Saxo Bank также предсказывают рецессию экономики Германии. В частности, неудачи ждут автомобильную промышленность, которая обеспечивает 14% ВВП страны. В 2019 году автопроизводители Германии реализуют 81 миллион машин, что всего на 2% больше, чем в 2017 году.

Меркель не удержит страну от кризиса?

Смена правительства в Великобритании

Благодаря обещанию провести прогрессивные реформы и организовать второй референдум о сделке по выходу из состава ЕС лейбористы побеждают, и премьер-министром становится Джереми Корбин. Имея поддержку народа и устойчивое большинство в парламенте, лейбористское правительство Корбина начинает реализовывать стратегию "выжженной земли" в стиле социалистов середины ХХ века, направленную на ликвидацию разительного неравенства в британском обществе.

Активно используются новые источники налоговых поступлений: Корбин вводит первый в истории Великобритании прогрессивный налог на недвижимость, чтобы выкачать средства из состоятельных граждан, и требует от Банка Англии поддержать финансирование нового "народного количественного смягчения" или безусловного базового дохода.

Смена правительства в Великобритании

Коммунальные предприятия и железные дороги ренационализируются, а налоговое стимулирование приводит к увеличению дефицитов вплоть до 5% ВВП. Начинается скачкообразный рост инфляции, инвестиции коммерческих предприятий сокращаются, иностранные граждане, проживающие в Великобритании, начинают искать более надежного убежища и прихватывают свои огромные капиталы с собой.



В результате преобразований фунт ослабеет до паритета с долларом.

Apple выходит на авторынок

Apple поймет, что один только выпуск IPhoneне способен привести к значительному росту капитализации, и решит выйти на автомобильный рынок, поскольку туда все более активно проникают цифровые технологии. Apple обеспечит финансирование сделки по покупке нуждающейся в инвестициях Tesla: акции компании Илона Маска будут выкуплены по цене 520 долларов за штуку, на 100 долларов выше, чем в недавнем твите Маска.

У Apple достаточно финансовых возможностей, чтобы претворить в жизнь все дорогостоящие идеи основателя Tesla, и это приведет к тому, что объединенная компания обеспечит себе доминирование в автомобильной индустрии на многие годы.

Прекращение подсчета ВВП

Saxo Bank также описал сценарий, при котором на весеннем заседании руководства Международного валютного фонда и Всемирного банка экономисты могут заявить о прекращении измерения ВВП. “Это беспрецедентное решение станет символом отхода от системы доминирования центробанков в связи с крахом глобальной производительности после мирового финансового кризиса”, — говорится в сообщении Saxo Bank

Всемирный транспортный налог

Из-за быстрого изменения климата и угрозы глобального потепления международное сообщество пересмотрит налоговые привилегии международной авиации и судоходства, установленные в рамках Чикагской конвенции 1944 года. С этим согласятся США и Китай — лидеры по объему вредных выбросов в атмосферу.

Будет введен всемирный транспортный налог — 50 долларов за тонну углекислого газа (значительно больше, чем предлагалось ранее). Из-за этого вырастут цены на авиабилеты и морские перевозки, что, в свою очередь, приведет к росту транспортной составляющей в цене товаров и их подорожанию.

Трамп будет увольнять

Один из главных прогнозов банка касается президента США Дональда Трампа, который может отправить в отставку главу Федеральной резервной системы страны (ФРС) Джерома Пауэлла. Его место согласно прогнозу может занять президент Федерального резервного банка Миннеаполиса (один из 12 федеральных резервных банков США, образующих ФРС) Нил Кашкари.

“На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке в декабре 2018 года глава ФРС Джером Пауэлл при незначительном перевесе во время голосования поддерживает повышение процентной ставки. Это оказывается последней каплей, и американская экономика и акции немедленно начинают быстрое падение в первом квартале 2019 года”, — указывается в прогнозе банка. К лету 2019 года акции могут оказаться в глубокой яме, а кривая доходности госбумаг США пойдет вниз.



Предыдущие прогнозы

В прошлом году Saxo Bank в аналогичном прогнозе предсказывал потерю независимости Федеральной резервной системы США, отказ Центробанка Японии от контроля кривой доходности, переход Китая на нефтеюани, раскол политических сил в ЕС и рост цены биткоина до 60 тысяч долларов.