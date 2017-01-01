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В РФ анонсировали ответ на выдворение дипломата из Словакии

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Россия ответит на высылку своего дипломата исходя из принципа взаимности, заявили в МИД России.
В МИД РФ анонсировали ответ Словакии
В МИД РФ анонсировали ответ Словакии
ru.wikipedia.org

В Министерстве иностранных дел РФ пообещали зеркально отреагировать на высылку российского дипломата из Словакии. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает ТАСС.

"Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности", - подчеркнули в дипведомстве.

Вероятно, это означает, что РФ выдворит из страны словацкого дипломата такого же ранга, которого выслала Словакия.

Напомним, Словакия выдворила дипломата посольства Российской Федерации из-за подозрений в шпионаже. Данные о том, что он, вероятно, занимался шпионажем, предоставила словацкая военная разведка.

Ранее сообщалось, что австрийский отставной полковник, которого заподозрили в шпионаже в пользу России, вновь взят под стражу.

 

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Теги: Россия, Дипломатия, шпионаж, МИД РФ, дипломат
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Источник: korrespondent.net

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