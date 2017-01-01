Под Римом взорвался бензовоз, есть жертвы

Среди погибших оказался один из спасателей и случайный прохожий. Также среди пострадавших более десяти пожарных.

Взрыв на заправке в регионе Лацион rietilife.com

Не менее двух человек погибли и еще 17 пострадали в результате пожара и взрыва на автомобильной заправке в центральном итальяском регионе Лацио – недалеко от Рима.

Об этом сообщает телеканал RAI в среду, 4 декабря.

Среди погибших оказался один из спасателей и случайный прохожий. Также среди пострадавших более десяти пожарных.

По предварительным данным, причиной пожара и последовавшего за ним взрыва стал загоревшийся бензовоз. Произошла утечка топлива.

В настоящий момент перекрыта часть улиц возле заправки.

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