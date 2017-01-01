Глава Пентагона хочет больше улик по делу Хашкаджи

Джеймс Мэттис стремится получить больше доказательств относительно заказчика убийства саудовского журналиста.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ему требуется больше улик для определения заказчика убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом министр обороны США сообщил журналистам в среду, 5 декабря, перед отлетом на саммит в Канаду, передает Интерфакс-Украина

"Если я что-нибудь и скажу: мне нужны улики", - отметил Мэттис.

Он также уверен, что США найдут "больше улик в отношении произошедшего".

"Просто я не знаю, какие они будут, и кто будет замешан, но мы будем заниматься (этим делом - ред.) насколько возможно", - уточнил глава Пентагона.

Западные СМИ отмечают, что ранее Мэттиса подвергали критике за нежелание связывать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана с убийством Хашкаджи.

Напомним, журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и не вернулся. Эр-Рияд признал смерть журналиста спустя 18 дней.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб. В саудовском МИД данную информацию отрицают.

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