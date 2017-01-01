В Канаде задержали финдиректора Huawei

Экстрадицию Мэн Ванчжоу, которая является дочерью основателя китайской технологической компании, запрашивают США.

Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу по запросу об экстрадиции США, сообщает Reuters.

Отмечается, что ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.



"Ванчжоу Мэн была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее выдачу запрашивают США, и слушание о залоге назначено на пятницу, 7 декабря", - заявил представитель министерства юстиции Канады Айан Мак-Леод.

Ранее сообщалось, что США пытаются убедить союзников не сотрудничать с Huawei из-за вопросов кибербезопасности.

Напомним, в мае этого года президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном. Позже он возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.

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