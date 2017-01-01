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В Канаде задержали финдиректора Huawei

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Экстрадицию Мэн Ванчжоу, которая является дочерью основателя китайской технологической компании, запрашивают США.
Финдиректора Huawei задержали в Канаде по запросу США
Финдиректора Huawei задержали в Канаде по запросу США

Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу по запросу об экстрадиции США, сообщает Reuters.

Отмечается, что ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

"Ванчжоу Мэн была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее выдачу запрашивают США, и слушание о залоге назначено на пятницу, 7 декабря", - заявил представитель министерства юстиции Канады Айан Мак-Леод.

Ранее сообщалось, что США пытаются убедить союзников не сотрудничать с Huawei из-за вопросов кибербезопасности.

Напомним, в мае этого года президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном. Позже он возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.

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Теги: США, Иран, экстрадиция, санкции, задержание, Huawei
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Источник: korrespondent.net

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