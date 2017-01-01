Во Франции не повысят налог на топливо в 2019 году
Правительство страны пошло на уступки демонстрантам и в конечном итоге пообещало до конца следующего года не повышать налог на топливо.
Во Франции налог на топливо не будет повышаться весь 2019 год. Об этом в среду, 5 декабря, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
"После объявления во вторник о приостановке на полгода повышения налогов на топливо Елисейский дворец заявил, что это повышение в конечном итоге будет отменено на 2019 год", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на массовые протесты "желтых жилетов" заявил, что власти страны на шесть месяцев отложили повышение сборов на бензин и дизельное топливо.
Напомним, акции протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября.
Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент