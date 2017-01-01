Во Франции не повысят налог на топливо в 2019 году

Правительство страны пошло на уступки демонстрантам и в конечном итоге пообещало до конца следующего года не повышать налог на топливо.

Протестующие во Франции добились отмены повышения налога на топливо до конца 2019 года

Во Франции налог на топливо не будет повышаться весь 2019 год. Об этом в среду, 5 декабря, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

"После объявления во вторник о приостановке на полгода повышения налогов на топливо Елисейский дворец заявил, что это повышение в конечном итоге будет отменено на 2019 год", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на массовые протесты "желтых жилетов" заявил, что власти страны на шесть месяцев отложили повышение сборов на бензин и дизельное топливо.

Напомним, акции протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.

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