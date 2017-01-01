Посольство Китая в Канаде выступило против задержания финдиректора Huawei

Китайская сторона требует от Соединенных Штатов и Канады восстановления свободы Мэн Ванчжоу.

Посольство Китая в Канаде назвало задержание финансового директора компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу грубым нарушением прав человека.

Напомним, 1 декабря Мэн Ванчжоу задержали в канадском городе Ванкувер по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

"Полиция Канады по запросу американской стороны задержала гражданку КНР, которая не нарушила никаких американских и канадских законов, китайская сторона решительно выступает против этого действия, которое является грубым нарушением прав человека", - говорится в заявлении на сайте посольства.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае этого года президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном. Позже он возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.

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