США готовят отправку корабля в Черное море - СМИ

В ответ на действия России в Керченском проливе американские ВМС отправят военный корабль в Черное море.

Военно-морские силы США готовятся к отправке корабля в Черное море. Об этом в среду, 5 декабря, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные от трех источников из числа официальных лиц. Отмечается, что этот шаг "станет ответом на действия России против Украины в Керченском проливе. США намерены предупредить Турцию о проходе своего военного корабля через Босфор и Дарданеллы. Отмечается, что этот шаг "станет ответом на действия России против Украины в Керченском проливе. США намерены предупредить Турцию о проходе своего военного корабля через Босфор и Дарданеллы.

"Американские военные предложили Госдепартаменту информировать Турцию о возможных планах отправки корабля своих ВМС в Черное море", - говорится в сообщении телеканала.

При этом два из трех источников CNN указали, что уведомление Анкары должно предоставить возможность прохода через проливы, но "этот вариант не обязательно будет выбран".

"Мы регулярно проводим операции по укреплению безопасности и стабильности во всем районе действий шестого флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами", - заявил в комментарии телеканалу Кайл Рейнс, официальный представитель флота, осуществляющего операции в регионе.

Корреспондент.net , 25 ноября Как сообщал, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения. В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста. Действия РФ осудило НАТО, а также многие европейские страны.

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