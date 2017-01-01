В Вашингтоне попрощались с Джорджем Бушем-старшим

Траурную церемонию посетили нынешний глава государства, четверо экс-президентов, а также многие политики и бывшие руководители нескольких государств.

В кафедральном соборе Вашингтона состоялась официальная церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, сообщает AP.

Гроб с телом бывшего президента под звуки артиллерийского салюта был доставлен из ротонды Капитолия, где в течение двух дней дань уважения ему отдали тысячи американцев.

На траурной церемонии присутствовали нынешний глава государства Дональд Трамп с супругой, а также четверо бывших президентов Соединенных Штатов с женами: Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама, Джордж Буш-младший.

Фото: EPA

Все они сидели в первом ряду на одной скамье, при этом многие наблюдатели отметили, что Трамп обменялся рукопожатием лишь со своим предшественником Обамой и его женой.

Похороны посетили также официальные лица из других стран, в том числе британский принц Чарльз, канцлер Германии Ангела Меркель, король Иордании Абдалла и президент Польши Анджей Дуда.

После церемонии гроб с телом Буша был доставлен самолетом ВВС в Хьюстон, где в местном соборе состоится семейное прощание с бывшим президентом.

В четверг, 6 декабря он будет похоронен на территории библиотеки, названной его именем, рядом с супругой Барбарой Буш и дочерью Робин, которая умерла в трехлетнем возрасте от лейкемии.

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Напомним, Буш-старший скончался в ночь на субботу, 1 декабря на 95-м году жизни.

В знак почтения бывшему президенту Трамп распорядился 5 декабря закрыть все исполнительные отделы и агентства федерального правительства.

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