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Столкновение самолетов США в Японии: обнаружен еще один военный

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У берегов острова Сикоку обнаружен еще один военнослужащий США. Информация о его состоянии не приводится.
Столкновение военных самолетов США произошло у берегов японского острова Сикоку
Столкновение военных самолетов США произошло у берегов японского острова Сикоку
www3.nhk.or.jp

В районе столкновения американских истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130 у берегов японского острова Сикоку обнаружен еще один военнослужащий США. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает телеканал NHK.

При этом информация о его состоянии не приводится.

Ранее Корпус морской пехоты ВС США заявил, что один из семи членов экипажа двух самолетов был спасен. Поиски остальных продолжаются. Япония направила на поиски шесть кораблей береговой охраны и один самолет.

Известно, что оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути. Столкновение могло произойти во время дозаправки.

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Теги: авиакатастрофа, катастрофы, США, самолет, авария, крушение, военные, самолеты, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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