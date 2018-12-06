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В Москве старшеклассник в школе угрожает ножом зарезать себя

Комментариев: 3
Старшеклассник сидит в эвакуированной школе уже несколько часов. Полиция и мать ученика ведут переговоры.
Школьника изолировала охрана
Школьника изолировала охрана
mash

В Москве старшеклассник Даня Горбатенко пришел с ножом в школу №1359 в районе Жулебино и угрожает покончить с собой.

Как сообщает Telegram-канал Mash, ученик вначале угрожал зарезать учителей.

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Отмечается, что учителя и дети эвакуированы. Известно, что ученик пришел в школу в 8:15. Охрана и дежурный администратор сразу заметили неладное - у мальчика из-под одежды торчал длинный нож. Ему дали пройти в раздевалку, закрыли дверь и изолировали от остальных детей.

На месте уже работают ФСБ и детский психолог. На данный момент ведутся переговоры. 16-летний Горбатенко отказался говорить с полицией и пустил к себе мать, которую после выгнал. К переговорам также подключили девушку подростка.

Одноклассники рассказали, что Горбатенко замкнутый одиночка
Одноклассники рассказали, что Горбатенко замкнутый одиночка
mash

На любые предложения старшеклассник отвечает угрозами покончить с собой.

Одноклассники рассказали, что Даня Горбатенко - типичный волк-одиночка, он нелюдимый, замкнутый.  

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“В одном из корпусов школы, где находится подросток с ножом, продолжаются уроки. Ученики с 5 по 11 классы учатся по расписанию, там эвакуировали только начальную школу. Коридор к корпусу, где заперся Даня - перекрыт“, - сообщили журналисты. 

Тем временем, Telegram-канал Лентач пишет, что “все закончилось и подростка передали полиции. Причины случившегося пока не ясны“.

Напомним, в сентябре в одной из школ Рурмонда в Нидерландах 16-летний подросток, вооруженный топором и огнестрельным оружием, устроил стрельбу в школе

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Теги: Россия, Москва, школьник, суицид, ЧП
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Комментариев (3)
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Eyyafyallayekyul    06.12.2018, 11:15
Оценка:  -1
Eyyafyallayekyul
Россияне потратят на празднование Нового года почти 17 тысяч рублей
Woodbrother    06.12.2018, 11:22
Оценка:  0
Woodbrother
Какой то несчастный праздни будет. Меньше копейки на человека.
apollon    06.12.2018, 11:08
Оценка:  +4
apollon
зачмырили 100% а теперь расказывают что он волк одиночка типичный.... почти всегда так бывает. я несколько раз шкоул меня и класы(перезжал) и в каждом класе был какой то чел которого чмырили все. даже те кого чмырили другие.
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