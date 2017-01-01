Ученые запустили дрон над активным вулканом в Перу

На склонах вулкана Сабанкая живут восемь тысяч человек. Все они находятся под угрозой, поскольку вулкан активен уже несколько месяцев.

В Перу ученые запустили беспилотник прямо над жерлом одного из самых активных вулканов в страна – Сабанкая. Об этом сообщает ТСН в четверг, 6 декабря.

"Устройство способно не только записывать видео, но и анализировать, какие именно газы и частицы выбрасывает гора. С помощью таких данных ученые надеются больше понять о том, как и почему происходят извержения вулканов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что высота вулкана Сабанкая почти шесть тысяч метров. На его склонах живут восемь тысяч человек. Все они находятся под угрозой, поскольку вулкан активен уже несколько месяцев.

Ранее на одном из островов Курильской гряды проснулся вулкан Эбеко, выбросив в небо столб черного пепла высотой в 4,5 километра. Один из туристов снял впечатляющее видео возле жерла вулкана.

Также сообщалось, что спутник Sentinel-2Aсделал впечатляющий снимок вулкана Фогу из космоса.

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