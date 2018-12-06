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Трампу понадобился кортеж для поездки на 230 м

Комментариев: 1
Дональд Трамп воспользовался лимузином и кортежем из семи автомобилей, чтобы проехать расстояние в около 230 метров.

Президент США Дональд Трамп воспользовался лимузином и кортежем из семи автомобилей, чтобы проехать расстояние в 250 ярдов (около 230 м) и встретиться с семьей Джорджа Буша-младшего. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает The Washington Post.

Указано, что Трамп с женой Меланией прибыли в официальную резиденцию для гостей Белого дома Блэр-хаус вечером 4 ноября и провели с семьей Буша 23 минуты.

"По завершении встречи президент и его жена снова отправились домой в сопровождении кортежа. Для короткой поездки пришлось перекрывать улицу и задействовать президентский лимузин", - пишет издание.

Известно, что Блэр-хаус расположен напротив Белого дома. Как подчеркивает газета, предшественник Трампа Барак Обама обычно преодолевал это расстояние пешком.

Отмечается, что советники Белого дома не ответили WP, почему Трамп воспользовался лимузином, и было ли это связано с соображениями безопасности.

Ранее президент США посоветовал жителям Калифорнии, где бушует лесной пожар, брать пример с финнов, которые якобы убирают леса граблями. В Финляндии отреагировали волной мемов в соцсетях.

Напомним, в октябре Трампа высмеяли за туалетную бумагу на ботинке. Президент Соединенных Штатов Америки поднялся по трапу самолета с белым клочком бумаги, развевающимся на ветру.

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Теги: США, президент, Белый Дом, видео, Вашингтон, кортеж, Трамп, Дональд Трамп, лимузин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
M256    06.12.2018, 11:24
Оценка:  0
M256
В разное время разные степени возможности угрозы, за это отвечают службы, кортеж это меры безопасности +главное, а куда он потом поехал? Если не обратно в белый дом, то тем более логичным. Безопасность очень сложно обеспечить, даже если 200 м на вертолете пролетит, это может быть оправданно
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