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Украинцы массово бросают "евробляхи" в Словакии

Комментариев: 4
С момента введения в Украине новых правил растаможки в словацком селе бросили более 100 автомобилей с иностранной регистрацией.

В словацком селе Убля, вблизи границы с Украиной, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией массово бросают свои транспортные средства. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает 5 канал.

Отмечается, что за последние две недели украинцы оставили там больше сотни автомобилей.

По словам старосты Убли, такая ситуация застала местные власти врасплох. С ночи на 25 ноября в селе начали массово покидать автомобили.

"Идете после обеда по селу и нет ни одной, а утром видите, что там уже стоят припаркованные авто. И вы даже не знаете, откуда они взялись, и кто их туда ночью пригнал. Это одна из проблем. Другая в том, что эти автомобили часто разбирают на запчасти. То есть части автомобиля исчезают, а сам кузов у нас в селе остается валяться, как лом или мусор", - жалуется Надежда Серкова.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области с венгерской стороны растет число брошенных их владельцами автомобилей на еврономерах.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы №8487 и №8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

 

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Теги: автомобили, Таможня, видео, Словакия, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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GALE    06.12.2018, 12:21
Оценка:  0
GALE
Во бля!
dimasvetik    06.12.2018, 12:01
Оценка:  +6
dimasvetik
тут бросайте в украине, нам тоже запчасти и металолом нужен
dimasvetik    06.12.2018, 12:02
Оценка:  +7
dimasvetik
в Украине
Колишній-східняк    06.12.2018, 12:00
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Видать нахватали металлолома по цене, ниже чем сама разтаможка...
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