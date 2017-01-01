В Британии на встрече с королевой Елизаветой II произошел курьез

В Великобритании девятилетний мальчик растерялся и убежал со встречи с королевой Елизаветой II.

Торжественный визит королевы Елизаветы II в детскую благотворительную организацию запомнился забавным поведением юного британца. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает ТСН.

Указано, что 9-летний мальчик, которого недавно усыновили, вместе с родителями знакомился с королевой. Мама и папа ребенка, как положено во время встречи с монархом, поклонились, а вот ребенок растерялся.

Как сообщается, парень упал на колени, начал пятиться, спрятался за родителями и вообще выполз из комнаты. Впрочем, Елизавету II его поведение, похоже, рассмешило.

Ранее Король Марокко Мухаммед VI стал объектом шуток после того, как задремал во время встречи мировых лидеров в Париже. Особое внимание прессы привлекло то, что он сидел в тот момент рядом с Меланией Трамп, супругой президента США.

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