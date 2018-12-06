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Могерини потребовала освободить украинских моряков без всяких условий

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Инцидент в Азовском море показывает, насколько опасен путь, который уводит от общих принципов, установленных в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии.
Федерика Могерини призвала к деэскалации ситуации
Федерика Могерини призвала к деэскалации ситуации

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что Россия должна освободить захваченные украинские корабли и их экипажи без каких-либо условий и без промедления.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 6 декабря.

"Недавние события в Азовском море являются причиной для значительной обеспокоенности и представляют собой еще один случай, когда наши общие принципы нарушаются", – сказала Могерини в ходе выступления на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

Этот инцидент показывает, насколько опасен "путь, который уводит нас от общих принципов, которые все наши страны установили в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии", отметила дипломат.

Также Могерини призвала к деэскалации ситуации.

"Мы призываем все стороны продемонстрировать крайнюю сдержанность, чтобы достигнуть немедленной деэскалации. И мы призываем Россию освободить задержанные корабли, их экипаж и оборудования без условий и без промедления", – отметила она.

Могерини подчеркнула, что ЕС сохраняет приверженность устойчивому политическому решению конфликта на востоке Украины.

"Мы продолжаем призывать к полной имплементации минских договоренностей всеми сторонами, и мы ясно дали понять, что так называемые выборы в неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины являются незаконными и подрывают обязательства, принятые в рамках минских договоренностей", – резюмировала глава дипломатии ЕС.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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Теги: Россия, Украина, ЕС, Евросоюз, Керченский пролив, корабли, Азовское море, моряки, украинские моряки, Могерини
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
apollon    06.12.2018, 14:09
Оценка:  +1
apollon
пока вы всем ЕС закидываете руских деньгами, клали они на все ваши обеспокоенности и требования! введите эмбаргона рус нефть и газ, они через месяц прекратят все свои окупационные войны по всему миру а через два исчезнут с лица земли!
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