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В РФ ответили на усиление присутствия США в Черном море

Комментариев: 7
В РФ считают, что американское военное присутствие точно усилит напряженность в регионе.
В РФ считают, что корабли США должны "прикрыть провокацию Киева"
В РФ считают, что корабли США должны "прикрыть провокацию Киева"
EPA/UPG

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что военное присутствие США в Черном море усилит напряженность в регионе, добавив, что американским военным кораблям нечего там делать.

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По его словам, США уведомили Турцию о планах отправки американских кораблей в Черное море, поскольку согласно конвенции Монтре от 1936 года нечерноморские государства обязаны уведомлять о подобных планах за 15 дней, передает ТАСС.

По словам Косачева, усиление США в регионе имеет отношение и “к запланированному наступлению Вооруженных сил Украины на Донбассе“. По его мнению, США должны “прикрыть и покрыть очередную провокацию Киева“.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США готовятся к отправке корабля в Черное море, чтобы дать "ответ" на действия России против Украины в Керченском проливе. 

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Теги: Черное море, флот США, Косачев, Россия
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Комментариев (7)
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apollon    06.12.2018, 16:15
Оценка:  +4
apollon
Усилит напряженность в районе низа спины у лилипутина и его халуев!
Москвошвея    06.12.2018, 16:05
Оценка:  +7
Москвошвея
Нада срочно ремантировать авианосиц "Кузя",он задаст копоти американцам!!!
dimasvetik    06.12.2018, 16:20
Оценка:  +3
dimasvetik
поднял настроение, напомнил про кузю ))))))
diver117    06.12.2018, 15:49
Оценка:  -1
diver117
Алле, Бихмир, а "Королеву Елизавету" (на фото) вы к чьему флоту приписали?
К флоту США, России или Украины? )))
KLISS    06.12.2018, 16:02
Оценка:  +6
KLISS
то реклама
KLISS    06.12.2018, 16:04
Оценка:  +4
KLISS
"кузю" постидались вставити )))
Західняк1    06.12.2018, 16:19
Оценка:  +5
Західняк1
Главное не то,что на фото, а то,что в море.
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