В РФ ответили на усиление присутствия США в Черном море

В РФ считают, что американское военное присутствие точно усилит напряженность в регионе.

В РФ считают, что корабли США должны "прикрыть провокацию Киева" EPA/UPG

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что военное присутствие США в Черном море усилит напряженность в регионе, добавив, что американским военным кораблям нечего там делать.

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По его словам, США уведомили Турцию о планах отправки американских кораблей в Черное море, поскольку согласно конвенции Монтре от 1936 года нечерноморские государства обязаны уведомлять о подобных планах за 15 дней, передает ТАСС.

По словам Косачева, усиление США в регионе имеет отношение и “к запланированному наступлению Вооруженных сил Украины на Донбассе“. По его мнению, США должны “прикрыть и покрыть очередную провокацию Киева“.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США готовятся к отправке корабля в Черное море, чтобы дать "ответ" на действия России против Украины в Керченском проливе.