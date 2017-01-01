В Грузии задержали зятя президента

Правоохранители во время задержания изъяли оружие, которое подозреваемые выбросили в окно.

В Грузии в результате спецоперации задержали зятя президента Георгия Маргвелашвили. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на местный телеканал.

Отмечается, что Миндия Гогочури и его друг были задержаны в Тбилиси накануне ночью в доме, где Гогочури снимает квартиру.

В результате следственных мероприятий полицейские изъяли огнестрельное оружие. Согласно распространившейся информации, Гогочури и его знакомый выкинули оружие из окна перед началом спецоперации.

Задержанный Миндия Гогочури является гражданским мужем падчерицы четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили - дочери первой леди Маки Чичуа от первого брака.

С именем зятя президента связано несколько криминальных инцидентов. За последние пару лет Гогочури дважды оказывался в больнице с огнестрельными ранениями. В январе 2017 года вместе с ним был ранен его друг, которого впоследствии задержали за незаконное хранение наркотиков.

Напомним, 2 декабря МВД Грузии сообщило о задержании шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии. В ходе обысков в их гостиничных номерах были изъяты пистолеты Беретта и Макаров, автоматические ручные ружья и различные боеприпасы.

Как известно, 28 ноября в Грузии состоялся второй тур президентских выборов, победу в котором получила Саломе Зурабишвили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet