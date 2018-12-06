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Волкер в ближайшие две недели приедет в Украину

Комментариев: 3
Дипломат намерен посетить Киев и один из украинских портов на Черном море. Он надеется на освобождение Россией украинских моряков.
Курт Волкер
Курт Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшие две недели приедет в Украину. Как сообщает Голос Америки, дипломат намерен посетить Киев и один из украинских портов на Черном море.

Волкер отметил, что надеется на освобождение Россией захваченных украинских моряков. Он добавил, что из-за этой ситуации была отложена его встреча с помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым.

Волкер подчеркнул, что Россия должна возобновить диалог с Украиной на основании договора 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"Территории обеих стран выходят к Азовскому морю. Обе страны имеют право и потребность использовать море для движения транспорта. Далее мы должны вернуться к более широкой дискуссии о том, как положить конец конфликту в Восточной Украине", – сказал Волкер.

Ранее Волкер резко отреагировал на события в Керченсокм проливе. "Россия протаранила украинский корабль, мирно идущий в украинский порт. Россия захватила корабли и экипажи, и затем обвинила Украину в провокации?", – написал дипломат в Twitter.

 

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Теги: Россия, Украина, США, Украина-Россия, Керченский пролив, Дипломатия, Азовское море, визит, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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SWATFANAT    06.12.2018, 17:35
Оценка:  -3
SWATFANAT
Хозяин ждём тебя с нетерпением, бо обижают все кому не лень)))
Letohradek    06.12.2018, 17:42
Оценка:  0
Letohradek
Написал глупость, от которой самому смешно?
SWATFANAT    06.12.2018, 17:56
Оценка:  -1
SWATFANAT
Лучше смешно, чем грустно)
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