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Трамп заявил, что является жертвой "президентского харассмента"

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Американский президент считает, что его рейтинг был бы более высоким, если бы не преследования и "фальшивые обвинения".
Дональд Трамп считает себя жертвой
Дональд Трамп считает себя жертвой

Президент США Дональд Трамп заявил, что он является жертвой притеснений - "президентского харассмента". Об этом он в четверг, 6 декабря, написал в Twitter.

"Если бы не было фальшивой охоты на ведьм в связи с Россией и, учитывая все то, чего я добился за последние почти два года (сокращение налогов и регулирования в экономике, судьи, военные, ветераны), мой рейтинг был бы на уровне 75%, а не 50%", - написал Трамп.

По его мнению, это является притеснением президента.

"Это называется президентским харассментом", - резюмировал Трамп.

Напомним, юристы Трампа потребовали от порноактрисы Стефани Клиффорд $800 тысяч

Клиффорд судится с Трампом по иску о клевете с марта 2018 года. Ее претензии связаны с договоренностью о неразглашении данных о ее интимной связи с президентом. 

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Теги: рейтинг, США, Трамп, жертва, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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