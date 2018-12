Трамп заявил, что является жертвой "президентского харассмента"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он является жертвой притеснений - "президентского харассмента". Об этом он в четверг, 6 декабря, написал в Twitter.

"Если бы не было фальшивой охоты на ведьм в связи с Россией и, учитывая все то, чего я добился за последние почти два года (сокращение налогов и регулирования в экономике, судьи, военные, ветераны), мой рейтинг был бы на уровне 75%, а не 50%", - написал Трамп.

По его мнению, это является притеснением президента.

"Это называется президентским харассментом", - резюмировал Трамп.

Without the phony Russia Witch Hunt, and with all that we have accomplished in the last almost two years (Tax & Regulation Cuts, Judge’s, Military, Vets, etc.) my approval rating would be at 75% rather than the 50% just reported by Rasmussen. It’s called Presidential Harassment!