Порошенко получил поддержку США в вопросе введения военного положения

Соединенные Штаты Америки поддерживают решение президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в ответ на события в Керченском проливе. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

В частности, Волкер сказал об этом, отвечая на вопрос, являлось ли введение военного положения правильной идеей.

"Я думаю, что существуют конкретные причины, почему украинское правительство решило ввести военное положение на 30 дней в нескольких регионах страны.Чтобы это не затрагивало президентские выборы, но позволило мобилизацию призывников, передвижение военных сил. Что касается политического ответа, я думаю, что украинская власть правильно сделала, мощно подняв этот вопрос в НАТО, ЕС, в двусторонних отношениях", – отметил спецпредставитель Госдепа США.

По его мнению, событиями в Керченском проливе Россия пыталась повлиять на политику в Киеве, выставив власть в плохом свете.

" Претензия на аннексию Крыма, претензия на территориальные воды, построение моста, усиление военно-морских патрулей, односторонняя претензия на контроль над доступом к Азовскому морю. Мы говорили с партнерами и предусматривали именно такие действия", –подчеркнул Курт Волкер.

Он также предположил, что таким образом Россия пытается повлиять на украинские выборы, так же как она пыталась повлиять на выборы в Германии и Франции.

"Чего они не понимают, так это то, что украинцы изменились, у них сильнее ощущение национального духа и идентичности. Я хотел бы отметить выдержку украинских капитанов и моряков. Они пытались мирно пройти из Одессы в Мариуполь. Россияне их остановили и захватили. И они не стреляли в ответ. Они пытались избежать конфликтаи вели себя ответственно", – констатировал представитель Госдепартамента.

Напомним, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областяхУкраины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской,Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой,Запорожской и Херсонской, а также во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.