Канада увеличила число отказов в визах украинцам

По словам украинского посла в стране, количество отказов в предоставлении виз украинцам увеличилось 26%.

Причин, которые бы объяснили такие высокие показатели отказов в визах, нет Reuters (архивное фото)

Украина и Канада не могут достичь компромисса в вопросе предоставления украинцам разрешений на безвизовые поездки. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, информирует Зеркало недели в четверг, 6 декабря.

Посол подчеркнул, что количество отказов в предоставлении виз украинцам увеличилось в этом году на 26%.

"К сожалению, в вопросе безвизового режима я большого прогресса не вижу. Более того, в 2018 году мы снова зафиксировали рост числа отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%", - сказал Шевченко.

По его словам, причин, которые бы объяснили такие высокие показатели отказов в визах, нет. "Цель наших обоих государств четкая: мы должны дать людям свободные возможности для путешествий", - отметил дипломат.

Ранее в канадском Торонто открылся мемориал жертвам Голодомора в Украине.

Также сообщалось, что Канада поддержала Украину в конфликте в Керченском проливе.

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