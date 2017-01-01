Участники войны в Йемене освободят пять тысяч пленных

В окрестностях Стокгольма начались переговоры между участниками войны в Йемене при посредничестве ООН.

Участники гражданской войны в Йемене на начавшихся мирных переговорах при посредничестве ООН договорились об освобождении тысяч пленных. Об этом сообщил спецпредставитель ООН Мартин Гриффит на полях многодневных переговоров, стартовавших в четверг, 6 декабря, в одном из замков в окрестностях столицы Швеции Стокгольма.

Гриффит назвал достигнутую договоренность обнадеживающим началом. Международный комитет Красного Креста сообщил, что на свободу выйдут не менее пяти тысяч военных, добавив, что он готов контролировать выполнение соглашения.

Спецпредставитель ООН назвал сам факт проведения мирных переговоров крупной вехой в усилиях, направленных на урегулирование войны в Йемене, где соперничающие региональные державы Саудовская Аравия и Иран продвигают на поле боя свои интересы чужими руками.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём призвала прекратить кровопролитие в Йемене - одной из беднейших в мире стран, где с середины десятилетия погибли уже более 10 тысяч человек. "Мы должны положить конец катастрофе в Йемене. Жители Йемена, особенно дети, уже слишком долго ждут этого", - указала она.

На мирных переговорах под Стокгольмом пока не планируются прямые контакты между участниками гражданской войны. Сначала посредники по отдельности встретятся с делегацией правительства Йемена, которое пользуется поддержкой Саудовской Аравии, и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран.

В ходе этих встреч будут обсуждаться меры по укреплению доверия между враждующими сторонами и возможность формирования переходного правительства. Другими темами станут возобновление работы аэропорта в столице Йемена Сане и прекращение огня в портовом городе Ходейда, который, как и большую часть Йемена, контролируют повстанцы-хуситы.

По данным ООН, ситуация в Йемене близка к катастрофе, в стране есть очаги, где люди голодают и вынуждены есть листья, не имея больше никакой еды.

Источник: Русская служба DW

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