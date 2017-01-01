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Эйфелеву башню закроют для посещения

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Главная достопримечательность Парижа будет закрыта для посещения 8 декабря из-за протестов "желтых жилетов".
В Париже закроют для посещений Эйфелеву башню
В Париже закроют для посещений Эйфелеву башню
twitter.com/laTourEiffel


В Париже закроют для посетителей Эйфелеву башню в связи с массовыми беспорядками и акциями протестов "желтых жилетов", начавшимися из-за повышения цен на бензин, сообщают французские СМИ.

Главная достопримечательность столицы Франции будет закрыта 8 декабря из-за акций протестов.

Ранее стало известно, что вопреки уступкам властей, в Париже пройдет новая волна протестов.

Напомним, во Франции несколько недель проходили массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Участники протестов требовали снижения цен на топливо. В результате власти Франции отложили на шесть месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо.

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Теги: Франция, протесты, Париж, Эйфелева башня
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Источник: korrespondent.net

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