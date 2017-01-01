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Джорджа Буша-старшего похоронили в Техасе

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Последнее прощание с Джорджем Бушем-старшим состоялось только в присутствии близких родственников и друзей.
В США похоронили Джорджа Буша-старшего
В США похоронили Джорджа Буша-старшего

В Техасе похоронили 41 президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в Twitter 6 декабря.
 
"Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки, Джордж Герберт Уокер Буш, обрел место последнего успокоения у библиотеки Буша", – написал он.
 
Буш-старший похоронен на территории библиотеки, названной его именем, рядом с супругой Барбарой Буш и дочерью Робин, которая умерла в трехлетнем возрасте от лейкемии.
 
Напомним, Джордж Буш-старший умер 30 ноября на 95-м году жизни. На днях в кафедральном соборе Вашингтона состоялась официальная церемония прощания с политиком.

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Теги: США, Джордж Буш, Похороны, Буш-старший
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Источник: korrespondent.net

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