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Сильное землетрясение вновь произошло у Новой Каледонии

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 находился в 327 км к востоку от столицы Новой Каледонии – города Нумеа.
Землетрясение произошло в районе островов Новая Каледония
Землетрясение произошло в районе островов Новая Каледония

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане в районе островов Новая Каледония (французская территория), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
 
Эпицентр находился в 327 км к востоку от столицы Новой Каледонии – города Нумеа. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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Напомним, 6 декабря недалеко от заморского сообщества Франции Новая Каледония произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, объявлена угроза цунами. 

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Теги: Землетрясения, острова, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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