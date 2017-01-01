Сильное землетрясение вновь произошло у Новой Каледонии
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 находился в 327 км к востоку от столицы Новой Каледонии – города Нумеа.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане в районе островов Новая Каледония (французская территория), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр находился в 327 км к востоку от столицы Новой Каледонии – города Нумеа. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
На Аляске объявлен режим ЧП: к населению обратился Трамп
На Аляске объявлен режим ЧП: к населению обратился Трамп
Напомним, 6 декабря недалеко от заморского сообщества Франции Новая Каледония произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, объявлена угроза цунами.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент