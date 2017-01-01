Сильное землетрясение вновь произошло у Новой Каледонии

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 находился в 327 км к востоку от столицы Новой Каледонии – города Нумеа.



Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане в районе островов Новая Каледония (французская территория), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.







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Эпицентр находился в 327 км к востоку от столицы Новой Каледонии – города Нумеа. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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