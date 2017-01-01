Трамп выбрал нового постпреда США в ООН

Американский лидер Дональд Трамп решил назначить постпредом США в ООН представителя Госдепа Хизер Нойерт.



Президент США Дональд Трамп решил назначить руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этого поста Никки Хейли, сообщает

Президент США Дональд Трамп решил назначить руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этого поста Никки Хейли, сообщает Bloomberg

По информации издания, данное решение подтвердили три источника. Однако на данный момент неизвестно, на какую должность будет в последствии назначена Хейли. Других подробностей не приводится.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet