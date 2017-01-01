Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп выбрал нового постпреда США в ООН

Комментариев: 0
Американский лидер Дональд Трамп решил назначить постпредом США в ООН представителя Госдепа Хизер Нойерт.
Представитель Госдепа США Хизер Нойерт
Представитель Госдепа США Хизер Нойерт
Getty Images

Президент США Дональд Трамп решил назначить руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этого поста Никки Хейли, сообщает Bloomberg.
 
По информации издания, данное решение подтвердили три источника. Однако на данный момент неизвестно, на какую должность будет в последствии назначена Хейли. Других подробностей не приводится.
 
Напомним, Никки Хейли заявила, что уходит с должности постпреда США в ООН в октябре. Сообщалось, что Трамп рассматривает кандидатуру американского посла в Канаде Келли Крафт на должность представителя США при ООН.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ООН, пост, должность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь