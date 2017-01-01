Трамп выбрал нового постпреда США в ООН
Американский лидер Дональд Трамп решил назначить постпредом США в ООН представителя Госдепа Хизер Нойерт.
Президент США Дональд Трамп решил назначить руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этого поста Никки Хейли, сообщает Bloomberg.
По информации издания, данное решение подтвердили три источника. Однако на данный момент неизвестно, на какую должность будет в последствии назначена Хейли. Других подробностей не приводится.
Напомним, Никки Хейли заявила, что уходит с должности постпреда США в ООН в октябре. Сообщалось, что Трамп рассматривает кандидатуру американского посла в Канаде Келли Крафт на должность представителя США при ООН.
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