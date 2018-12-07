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Трамп уверен, что США смогут заключить торговую сделку с Китаем

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Американский лидер Дональд Трамп пообещал заключить торговую сделку с Китаем в течение 90 дней.
Президент США Дональд Трамп уверен в заключении торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп уверен в заключении торговой сделки с Китаем


Соединенные Штаты Америки и Китай намерены заключить соглашение по торговле в течение следующих 90 дней. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в Twitter.

Трамп сообщил, что Пекин выражает уверенность, что торговую сделку между странами необходимо заключить за ближайшие три месяца.

"Сообщение из Китая: "Команды обеих сторон в настоящее время благополучно ведут переговоры и конструктивно взаимодействуют. Мы полностью уверены в том, что соглашение (по торговле) может быть заключено в течение следующих 90 дней", – написал президент США, добавив, что он согласен с убеждениями китайской стороны.

Как сообщал Корреспондент.netторговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.

Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

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Теги: США, Китай, торговля, Дональд Трамп, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Progenitor_K    07.12.2018, 06:04
Оценка:  0
Progenitor_K
Кажется еще при Обаме Китай начал выдвигать себя на роль нового мирового лидера и приемника мировой демократии, а тут такой чудовищный поворот. С ума сойти можно. Неслыханный позор. Я не знаю как они теперь с этим живут. Я бы на месте Китая застрелился, честное слово.
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