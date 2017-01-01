В центре Афин произошли столкновения после мирного шествия, в котором приняли участие около 1700 человек.

В центре Афин после мирной акции, посвященной 10-летию убийства полицейским 15-летнего подростка, произошли столкновения. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает AP.

Отмечается, что протестующие в Афинах создали огромную горящую баррикаду и забросали полицейских "коктейлями Молотова", камнями.

"Также протестующие подожгли машину. Полиция ответила слезоточивым газом и водяной пушкой", - говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что в Афинах задержаны 35 человек, трое получили ранения, в том числе двое полицейских.

Греческая полиция привлекла к мерам по усилению безопасности в центре Афин более 2500 сотрудников. Также была закрыта главная станция метро на центральной площади Синтагма.

Cмотрите фотогалерею: В центре Афин произошли столкновения

Raw Video: Protesters in Greece aim petrol bombs, laser pointers, and firecrackers at police as demonstrations on the 10th anniversary of teen’s shooting turn violent.

More at https://t.co/shrabqdm7P pic.twitter.com/jj1hqGCNQ2 — AP Europe (@AP_Europe) 6 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось о протестах "желтых жилетов" во Франции. В результате столкновений между протестующими и полицией в центре Парижа погибли три человека.

В Афинах произошли столкновения между студентами и полицией

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