МИД Германии предлагает расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

Это предложение обсудят во вторник, 11 декабря, во время четырехсторонней встречи.

Глава Министерства иностранных дел Германии Хейко Маас предложил расширить миссию наблюдателей ОБСЕ в Украине на Азовское море.

Об этом он заявил на полях 25-го министерского заседания ОБСЕ в Милане, передает Deutsche Welle.

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“Это будет не так просто, потому что позиции сторон все еще очень ожесточены. Я думаю, что это хорошо для украинской стороны, но российская сторона настроена очень и очень скептически“, - сказал Маас.

Предложение МИД Германии должны обсудить во вторник, 11 декабря, во время встречи представителей России и Украины при посредничестве Франции и Германии.

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Ранее украинская сторона в Трехсторонней контактной группе на заседании призвала СММ ОБСЕ немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий в связи с военной провокацией России.

Стоит отметить, миссия ОБСЕ начала работу в Украине в марте 2014 года - сначала в Крыму, куда в результате оккупанты перестали пропускать наблюдателей, а затем и на Донбассе. Сейчас наблюдатели миссии ОБСЕ находятся на востоке Украины, где осуществляют мониторинг исполнения минских договоренностей.

Как сообщалось, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами.

Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе инцидента ранены шесть украинских моряков.

На фоне обострения ситуации СНБО провел срочное заседание, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.