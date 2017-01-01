Пентагон: Военный вариант ответа на агрессию РФ в Керченском проливе не рассматривается

Россия проверяет реакцию международного сообщества на свои действия, нарушающие нормы международного права.

Генерал Данфорд заявил, что военный вариант ответа на агрессию РФ не рассматривается EPA/UPG

Глава Комитета начальников штабов Министерства обороны США генерал Джозеф Данфорд заявил, что возможность военного варианта ответа на действия Российской Федерации в отношении украинских судов в Керченском проливе не обсуждалась.

Об этом он заявил в ходе дискуссии, организованной The Washington Post.

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Генерал сказал, что инцидент в Керченском проливе является частью модели поведения России, предназначенной для проверки международного сообщества.

“И в этом случае имели место явные нарушения суверенитета, но это никоим образом не указывает на то, что должен быть военный ответ“ - отметил Данфорд.

По его словам, международное сообщество должно реагировать на агрессивные действия России дипломатически, экономически или в сфере безопасности.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“. Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

Как сообщалось 6 декабря, в РФ ответили на усиление присутствия США в Черном море.