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Пентагон: Военный вариант ответа на агрессию РФ в Керченском проливе не рассматривается

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Россия проверяет реакцию международного сообщества на свои действия, нарушающие нормы международного права.
Генерал Данфорд заявил, что военный вариант ответа на агрессию РФ не рассматривается
Генерал Данфорд заявил, что военный вариант ответа на агрессию РФ не рассматривается
EPA/UPG

Глава Комитета начальников штабов Министерства обороны США генерал Джозеф Данфорд заявил, что возможность военного варианта ответа на действия Российской Федерации в отношении украинских судов в Керченском проливе не обсуждалась.

Об этом он заявил в ходе дискуссии, организованной The Washington Post.

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Генерал сказал, что инцидент в Керченском проливе является частью модели поведения России, предназначенной для проверки международного сообщества.

“И в этом случае имели место явные нарушения суверенитета, но это никоим образом не указывает на то, что должен быть военный ответ“ - отметил Данфорд.

По его словам, международное сообщество должно реагировать на агрессивные действия России дипломатически, экономически или в сфере безопасности.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“. Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. 

Как сообщалось 6 декабря, в РФ ответили на усиление присутствия США в Черном море.

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Теги: США, агрессия России, Азовское море
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