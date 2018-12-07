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Германия предложила расширить миссию ОБСЕ на Азов

Комментариев: 1
Это предложение должны обсудить на следующей неделе во время встречи представителей Украины и РФ при посредничестве Франции и Германии.
Глава МИД Германии Хайко Маас поддерживает расширение миссии ОБСЕ
Глава МИД Германии Хайко Маас поддерживает расширение миссии ОБСЕ

Глава МИД Германии Хайко Маас предложил расширить наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине на Азовское море.

Об этом он сказал в ходе министерской встречи ОБСЕ в Милане, сообщило издание Zeit вечером в четверг, 6 декабря.

"Это будет непросто, потому что позиция сторон до сих пор жесткая. Думаю, для украинской стороны это будет хорошо, а вот российская сторона настроена очень скептически", – сказал Маас.

По его словам, это предложение должны обсудить на следующей неделе во время встречи представителей Украины и России при посредничестве Франции и Германии.

Сейчас наблюдатели ОБСЕ размещены на востоке Украины, где они осуществляют мониторинг выполнения Минских договоренностей.

После захвата украинских моряков в районе Керченского пролива Украина призвала мониторинговую миссию ОБСЕ начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.

Накануне в ОБСЕ предложили ввести мониторинг на Азовском море. Представитель Дании предложил странам-членам организации рассмотреть возможность введения международного мониторинга в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что правительство Германии отклонило просьбу Украины направить немецкие военные корабли к Черному морю в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе.

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Теги: Россия, Украина, Германия, Азовское море, ФРГ, ОБСЕ, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
apollon    07.12.2018, 11:05
Оценка:  -1
apollon
Продавшаяся рф с патрохами германия предрагает бороться с рф с помощью продавшихся с патрохами рф слепыми миссионерами обсе... ну ну... вы северный поток откажитель строить и это будет уже какое то реальное противодействие рф а не дешевая демагогия и заминание проблем!!!
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