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Грибаускайте полетела в Украину эконом-классом

Комментариев: 3
В Украине Даля Грибаускайте примит участие в работе второго Украинского женского конгресса.
Президент Литвы выложила из самолета фото в соцсети
Президент Литвы выложила из самолета фото в соцсети
facebook.com/D.Grybauskaite

Президент Литвы Даля Грибаускайте посетит Украину 7 декабря с официальным визитом.

Фотографию с самолета, которым она следует в Украину вместе с коллегами, Даля Грибаускайте разместила в соцсети Facebook.

“Летим поддержать Украину!“, - подписала фото литовский президент.

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Стоит отметить, в самолете Грибаускайте сидит на обычном пассажирском месте в эконом-классе, вместе с другими путешествующими.

Напомним, в ходе официального визита в Украину Дали Грибаускайте, запланированы переговоры глав Украины и Литвы в рамках заседания Совета Президентов двух стран и подписание ряда двусторонних документов.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте также примут участие в работе второго Украинского женского конгресса.

Как сообщалось в марте, возле столицы Российской Федерации в подмосковном поселке Заречье при возведении высотного многоквартирного дома строительная компания вынуждена была внести коррективы в изначальный проект, лишив целую стену окон, чтобы люди не могли видеть расположенное напротив огромное частное имение первого вице-премьера России Игоря Шувалова.

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Теги: Даля Грибаускайте, Литва
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Комментариев (3)
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Василище    07.12.2018, 12:45
Оценка:  -1
Василище
И полсамолёта охраны)))
Media-sapiens    07.12.2018, 12:23
Оценка:  -1
Media-sapiens
Хоть бы дальше назад уже отсели от своих мест биз-класса...
Или к черни вплотную не комильфо?
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 12:00
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Население Литвы порядка 3 миллиона человек. Примерно как в Киеве. Откуда деньги на шикарные полеты?
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