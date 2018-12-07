Грибаускайте полетела в Украину эконом-классом

В Украине Даля Грибаускайте примит участие в работе второго Украинского женского конгресса.

Президент Литвы выложила из самолета фото в соцсети facebook.com/D.Grybauskaite

Президент Литвы Даля Грибаускайте посетит Украину 7 декабря с официальным визитом.

Фотографию с самолета, которым она следует в Украину вместе с коллегами, Даля Грибаускайте разместила в соцсети Facebook.

“Летим поддержать Украину!“, - подписала фото литовский президент.

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Стоит отметить, в самолете Грибаускайте сидит на обычном пассажирском месте в эконом-классе, вместе с другими путешествующими.

Напомним, в ходе официального визита в Украину Дали Грибаускайте, запланированы переговоры глав Украины и Литвы в рамках заседания Совета Президентов двух стран и подписание ряда двусторонних документов.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте также примут участие в работе второго Украинского женского конгресса.

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