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Лавров заявил о вмешательстве США и ЕС в дела Македонии

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Глава МИД РФ обратил внимание на "лихорадочные усилия" по оформлению сделки о переименовании Македонии.
Сергей Лавров возмущен действиями США и стран ЕС в Македонии
Сергей Лавров возмущен действиями США и стран ЕС в Македонии

США и страны Евросоюза осуществляют грубейшее вмешательство в дела Македонии. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью греческой газете Эфимерида тон Синтактон, сообщает Интерфакс в пятницу, 7 декабря.

"Налицо грубейшее систематическое вмешательство США и ЕС во внутренние дела Македонии, – заявил Лавров. – Сейчас предпринимаются лихорадочные усилия, чтобы окончательно оформить сделку (о переименовании Македонии – ред.) в начале 2019 года. Примечательно, что такая спешка подчинена исключительно поставленной Вашингтоном задаче форсированного втягивания Скопье в НАТО".

Российский министр отметил, что "спекуляции о необходимости одобрения Преспанского соглашения ради ускоренной интеграции в ЕС не выдерживают критики", так как переговоры с Брюсселем на эту тему могут тянуться не один десяток лет.

Лавров добавил, что после провала референдума по переименованию Македонии "в Собрании 19 октября продавили одобрение конституционных поправок путем шантажа и подкупа депутатов от оппозиции".

"В этом приняли непосредственное участие иностранные дипломаты, в том числе посол США", – сказал российский министр.

Напомним, 17 июня 2018 года правительство Греции подписало с Македонией договор, которым согласовано ее переименование в Республику Северная Македония.

Также сообщалось, что Македония получила официальное приглашение вступить в НАТО, после того как будет окончательно урегулирован вопрос о ее переименовании.

В октябре парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны и разблокировал ее вступление в НАТО. За предложение правительства начать внесении изменений в Конституцию об изменении названия проголосовали 80 депутатов из 120.

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Теги: Россия, США, НАТО, Евросоюз, Лавров, Македония, сергей лавров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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WTF2wtf    07.12.2018, 12:57
Оценка:  +1
WTF2wtf
Это оно несет для внутрироссийского скармливания недумающей массовке?
Именно российские спецслужбы обвинили в подготовке переворота там и Россия отказывается выдавать конкретных обвиняемых.
Woodbrother    07.12.2018, 12:53
Оценка:  +2
Woodbrother
Какое дело лаптям до Македонии ?
*******    07.12.2018, 12:31
Оценка:  +3
*******
А какое дело Калантаряну до США и ЕС?
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