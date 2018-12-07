Целый город может провалиться под землю: Власти Швеции переселят Кируну

Арктический город перенесут на расстояние 3 км.

Город Кируна расположен в 145 км к северу от Полярного круга informtime.com

Шведский город Кируна перенесут за реальной угрозы масштабного провала местности под землю, в шахту, которая его и создала.

Об этом сообщает издание Huffington Post, передает Zik.ua.

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В 145 км к северу от Полярного круга, лежит город Кируна, он расположен между двумя горами, это небольшой, но просторный город с населением 18000 человек. На севере города находится гора Луоссаавара на юго-западе - действующая шахта Кирунаваара.

Это столетняя шахта, от которой зависит процветание и упадок Кируны. Ежедневно работники шахты грузят 6800 тонн железной руды на поезда, следующие в норвежский порт Нарвик.

Однако шахта не только способствует процветанию города, но и разрушает его. Туннели, проходящие под городом, угрожают его существованию. Вблизи шахты уже наблюдаются трещины и опускания поверхности. По оценкам специалистов, центральная часть города уйдет под землю еще до конца этого века.

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Поэтому муниципалитет совместно с государственной горнодобывающей компанией LKAB очертил красной линией опасную часть города. Все здания, попадающие в опасную зону, которая включает в себя магазины, городской совет, рестораны, кафе, школы и дома, снесут или, если они представляют историческую или культурную ценность, переместят на 3 км дальше.

Стоит отметить, что перемещение города не является чем-то новым. Город Хиббинг (штат Миннесота, США) был перенесен на 3 км в 1910-х годах, также из-за шахты. Такая же участь постигла городок Мальмбергет, расположенный рядом Кируной. Значительная часть Кируны будет перенесена примерно до 2030 года.

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