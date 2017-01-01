В США вышел комикс с Путиным, Суперменом и уничтожением Москвы

По сюжету комикса один из супергероев взрывает Красную площадь вместе с Путиным.

В США состоялся релиз 8 номера комикса Doomsday Clock - кроссовера Хранителей с основной вселенной DC, где появился президент РФ Владимир Путин.

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Как сообщает This is Media, в финале выпуска супергерой Огненный Шторм взрывает Красную площадь и всех, кто на ней находится, включая президента России.

По сюжету, после сражения в центре Москвы, Огненный Шторм случайно превращает в стекло толпу людей на Красной площади. Путин уверен, что это террористическая атака со стороны США. Супермен обещает Путину разобраться, ловит Огненного Шторма и приводит его обратно в Москву.

Глава РФ приказывает российским супергероям и армии задержать Огненного Шторма и отдать его под суд. Тот своей способностью взрывает Красную площадь вместе с Суперменом и Путиным.

Ранее сообщалось, что киношная вселенная Marvel пополнится фильмом о супергерое с азиатским типом внешности. Герой Шанг-Чи, еще известный как Мастер Кунг-Фу - перекочует из комиксов, которые рисуют еще с 1973-го.