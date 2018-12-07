Белорус рассказал, как играл украинца в фейковом телесюжете

Житель Минска Виталий Юрченко рассказал, как специально для российского телеканала играл роль "нищего украинца-евромайдановца".

Житель Минска Виталий Юрченко рассказал, как специально для российского телеканала играл роль "нищего украинца Чубенко", который участвовал в Майдане. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает Наша Нива.

По словам "актера", он работал аналитиком в белорусской компании, которая выступает посредником между телеканалами и операторами по всему миру. Когда пришел заказ от Первого канала снять семью или человека в Кривом Роге в Украине, который бы пожаловался на отсутствие газа и дорогое отопление, такого человека нашли и сняли материал.

Затем, по словам Юрченко, выяснилось, что в материале из Кривого Рога был плохой звук, из-за чего его нельзя было отправлять заказчику.

"Приняли решение переснять сюжет с текстом, озвученным в Кривом Роге. Я не знаю, было ли имя именно того человека... Мне предложили сняться в качестве героя, поскольку я недавно туда устроился, мол, новый работник. Я сомневался, но поехал сниматься. Я побоялся отказать, хотя все время сомневался. После того, как уже сняли материал, я попросил ничего не отправлять в Москву. А мне сказали на это, что материал уже выслали", - рассказал "герой" сюжета.

По его словам, на Первом канале не были в курсе, что так произошло.

"Ролик вышел на Первом канале две с половиной недели назад. Мне уже тогда стало и стыдно, и я испугался. В день эфира трое моих знакомых написали мне, что посмотрели сюжет. Мне как-то удалось им все объяснить, хотя и пришлось услышать массу неприятных слов о себе", - отметил Юрченко.

Белорус утверждает, что ему стыдно за это. Также парень уверяет, что денег за этот ролик не получал.

"Денег за этот ролик я не получал. Просто внутри компании попросили помочь, а о последствиях в тот момент не подумал. Я не нахожу себе места. Хочу попросить прощения у всех, кто это видел и не видел, если за такое вообще можно извиниться", - сказал Юрченко.

Он добавил, что после выхода материала Варламова ему стали писать в социальных сетях с угрозами.

"В конфликте Украины и России я не занимаю ничьей позиции. Это информационная война и мне стыдно, что стал ее частью", - подытожил "герой" фейкового сюжета.

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