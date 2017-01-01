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Чиновникам в Литве угрожают из-за позиции по Украине - Грибаускайте

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Это была ожидаемая реакция, в то же время, по мнению президента Литвы, гораздо важнее – быть открытыми перед лицом агрессора.
Грибаускайте и Порошенко, Киев, 7 декабря 2018 года
Грибаускайте и Порошенко, Киев, 7 декабря 2018 года
Администрация президента Украины

Литовские чиновники получают личные угрозы от РФ из-за противодействия российской агрессии в отношении Украины. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве в пятницу, 7 декабря.

"Иногда не так просто быть первыми во внедрении санкций. Например, мы получаем личные угрозы от России – мои министры, например, министр иностранных дел получил", – сказала президент.

По ее словам, это была ожидаемая реакция, в то же время, гораздо важнее – быть открытыми перед лицом агрессора.

Президенты Украины и Литвы наградили друг друга

Напомним, МИД Литвы инициирует индивидуальные санкции против лиц, которые непосредственно ответственны за захват украинских кораблей в Черном море.

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, Литва, Порошенко, Даля Грибаускайте, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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