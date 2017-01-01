Маск отложил открытие тоннеля под Лос-Анджелесом

Тоннель предназначен для перевозки транспортных средств и людей с помощью специальных электрических капсул.

Компания The Boring Company перенесла открытие скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом с 10 на 18 декабря. Об этом сообщил основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей страничке в Twitter в пятницу, 7 декабря.

"The Boring Company презентует продукт 18 декабря. Это будет больше, чем просто открытие тоннеля. Также будут показаны автономные транспортные и подъемные средства для автомобилей", - написал он.

Тоннель, протяженностью 3,2 км задумывался как альтернатива общественному транспорту. Он предназначен для перевозки транспортных средств и людей с помощью специальных электрических капсул.

Ожидается, что компания 18 декабря представит систему специальных подъемников и лифтов, с помощью которых тоннель будет связан с поверхностью. Строительство тоннеля началось в июне 2017 года.

Ранее Маск оценил готовность скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, проехав его полностью.

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