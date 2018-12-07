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Меркель покинула пост главы своей партии

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После прощальной речи канцлер едва сдерживала слезы, а делегаты съезда десять минут аплодировали ей стоя.

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 7 декабря, в последний раз выступала с речью на съезде партии Христианско-демократический союз и официально покинула пост ее председателя. Об этом сообщает официальная страница партии в Twitter.

"Более 18 лет я была лидером этой великой, гордой, единственной народной партии, и для меня это было большим удовольствием, это была большая честь. Спасибо вам", - заявила Меркель.

Во время выступления Меркель призвала своих однопартийцев придерживаться тех же ценностей перед лицом новых мировых угроз.

"ХДС в 2018 году не должна смотреть назад, а идти вперед, с новыми людьми... но с теми же ценностями", - заявила канцлер.

После речи она едва сдерживала слезы, а делегаты съезда десять минут стоя аплодировали Меркель.

Напомним, 29 октября Меркель заявила, что откажется от должности председателя Христианско-демократического союза, которую занимает уже 18 лет, но останется канцлером ФРГ до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. После ухода из немецкой политики она не намерена стремиться занять какой-либо пост в руководстве Евросоюза.

Позже канцлер рассказала, почему решила уйти из политики.

 

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Теги: Германия, видео, Меркель, Партия, Ангела Меркель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    07.12.2018, 17:34
Оценка:  0
Letohradek
Великий человек! Браво!
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