Меркель покинула пост главы своей партии

После прощальной речи канцлер едва сдерживала слезы, а делегаты съезда десять минут аплодировали ей стоя.

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 7 декабря, в последний раз выступала с речью на съезде партии Христианско-демократический союз и официально покинула пост ее председателя. Об этом сообщает официальная страница партии в Twitter.

"Более 18 лет я была лидером этой великой, гордой, единственной народной партии, и для меня это было большим удовольствием, это была большая честь. Спасибо вам", - заявила Меркель.

Во время выступления Меркель призвала своих однопартийцев придерживаться тех же ценностей перед лицом новых мировых угроз.

"ХДС в 2018 году не должна смотреть назад, а идти вперед, с новыми людьми... но с теми же ценностями", - заявила канцлер.

После речи она едва сдерживала слезы, а делегаты съезда десять минут стоя аплодировали Меркель.

Ein bewegender und ber"uhrender Abschied von Angela Merkel als Vorsitzende der @CDU pic.twitter.com/Cy4aHjspdc — Julia Kl"ockner (@JuliaKloeckner) 7 декабря 2018 г.

Напомним, 29 октября Меркель заявила, что откажется от должности председателя Христианско-демократического союза, которую занимает уже 18 лет, но останется канцлером ФРГ до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. После ухода из немецкой политики она не намерена стремиться занять какой-либо пост в руководстве Евросоюза.

Позже канцлер рассказала, почему решила уйти из политики.

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