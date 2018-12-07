Меркель покинула пост главы своей партии
Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 7 декабря, в последний раз выступала с речью на съезде партии Христианско-демократический союз и официально покинула пост ее председателя. Об этом сообщает официальная страница партии в Twitter.
"Более 18 лет я была лидером этой великой, гордой, единственной народной партии, и для меня это было большим удовольствием, это была большая честь. Спасибо вам", - заявила Меркель.
Во время выступления Меркель призвала своих однопартийцев придерживаться тех же ценностей перед лицом новых мировых угроз.
"ХДС в 2018 году не должна смотреть назад, а идти вперед, с новыми людьми... но с теми же ценностями", - заявила канцлер.
После речи она едва сдерживала слезы, а делегаты съезда десять минут стоя аплодировали Меркель.
Ein bewegender und ber"uhrender Abschied von Angela Merkel als Vorsitzende der @CDU pic.twitter.com/Cy4aHjspdc— Julia Kl"ockner (@JuliaKloeckner) 7 декабря 2018 г.
Напомним, 29 октября Меркель заявила, что откажется от должности председателя Христианско-демократического союза, которую занимает уже 18 лет, но останется канцлером ФРГ до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. После ухода из немецкой политики она не намерена стремиться занять какой-либо пост в руководстве Евросоюза.
Позже канцлер рассказала, почему решила уйти из политики.
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