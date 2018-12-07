Злоумышленникам не удалось быстро ограбить банк. Они взяли заложников и начали перестрелку с полицейскими.

Не менее 13 человек стали жертвами попытки ограбления банка в бразильском муниципалитете Милагрис в штате Сеара. Об этом сообщает Globo со ссылкой на службу судебной медицины.

Злоумышленникам не удалось быстро ограбить банк, и они взяли в заложники людей, находившихся в финучреждении. После этого бандиты начали интенсивную перестрелку с прибывшими на место происшествия полицейскими.

Стрельба длилась 20 минут. Среди погибших – шесть заложников, причем пять человек из одной семьи. Погибли двое детей – 10 и 13 лет.

Нескольким грабителям удалось скрыться. Их поиск продолжается.

Cмотрите фотогалерею: В Бразилии при попытке ограбления банка погибли 13 человек

Напомним, 17 ноября в Ирпене под Киевом ограбили инкассаторов ПриватБанка, когда они меняли кассеты с деньгами в банкомате. Грабители унесли с собой 3 млн гривен.

А в Мукачево неизвестные грабители проникли в хранилище филиала VS Банка и обчистили там до 35 банковских ячеек, в которых находились ценности клиентов. Для этого злоумышленники проломили несколько уровней железобетонных перекрытий банка.

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