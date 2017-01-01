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Талибы захватили два поста в Афганистане: 14 погибших

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При этом пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана Гафур Ахмад Джавид заявил, что погибли 10 афганских военных.
Бой длился шесть часов
Бой длился шесть часов
Getty Images

Боевики движения Талибан напали на два сторожевые посты афганской армии в провинции Герат -погибли 14 военных, еще 21 был захвачен в плен.  Соответствующие данные сообщили власти провинции, информирует Радио Свобода в пятницу, 7 декабря.

Нападение произошло поздно ночью 6 декабря в районе Шинданд, где расположена одна из крупнейших баз Военно-воздушных сил Афганистана. Она находится в 110 километрах от границы с Ираном.

Могеби отметил, что бой длился шесть часов до утра 7 декабря, прежде чем на место прибыли солдаты подкрепления и оттеснили нападавших.

При этом пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана Гафур Ахмад Джавид заявил, что погибли 10 афганских военных.

В нападении приняли участие 200 членов Талибана. В ходе нападения боевики использовали реактивные противотанковые гранатометы и автоматические штурмовые винтовки.

По словам главы района Шинданда Хекматуллы Хекмата, в результате боя погибли 30 талибов, а спорадические столкновения продолжаются в регионе и 7 декабря.

Ранее в Афганистане при попытке теракта подорвались 37 талибов. 4 ноября талибы захватили правительственную военную базу в городе Таринкот.

 

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Теги: Афганистан, смерть, Талибан, жертвы, военные, война в афганистане, Боевики
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Источник: korrespondent.net

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